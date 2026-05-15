В город-герой Мурманск вновь прибудет уникальный состав-музей «Поезд Победы»Народный фронт запускает опрос о том, какой россияне видят идеальную семью
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.05.26 19:30

Единственный способ узнать свой ВИЧ-статус - пройти обследование

В Мурманске накануне Всемирного дня памяти жертв СПИДа, который в этом году отмечают 17 мая, провели пресс-конференцию регионального Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Специалисты рассказали о борьбе с ВИЧ-инфекцией в регионе, её профилактике и о том, почему этот диагноз больше не приговор.

В Мурманской области с 90-х годов прошлого века зарегистрировано более 9000 случаев ВИЧ-инфекции. Ежегодно выявляется около 200 новых случаев. Однако за первые четыре месяца этого года заболеваемость снизилась почти на 30 процентов по сравнению с прошлым. Основной прирост приходится на людей в возрасте от 30 до 49 лет, в большинстве случаев инфицирование происходит половым путем.

Артур Кубашев, врач-эпидемиолог, заведующий эпидемиологическим отделом Мурманского областного медицинского центра: «Каждый человек должен тестироваться раз в год. Вторая мера - барьерная контрацепция, стерильные инструменты».

Единственный способ узнать свой ВИЧ-статус - пройти обследование. Специалисты подчёркивают, что своевременная диагностика и лечение делают болезнь контролируемой. А терапия доступна каждому.

Екатерина Плотникова, заведующая Центром по профилактике и борьбе СПИД и инфекционными заболеваниями: «В Мурманской области на учёте состоит около 3490 человек с ВИЧ, терапию принимают примерно 93 процента от их числа. Приём этой терапии контролируемый, все исследования и получение препаратов бесплатны, пациент может получить их в любом региональном центре СПИД либо в кабинете доверенного врача независимо от регистрации по региону».

Особое внимание уделяется беременным женщинам с положительным статусом. Если будущая мама принимает терапию и наблюдается у врача, вирус почти никогда не передаётся ребёнку.

Ещё один серьёзный барьер перед терапией, по словам врачей, страх пациентов перед осуждением в обществе.

Вячеслав Ванюков, заместитель главного врача по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями: «Терапия доступна, не надо её бояться. Надо сдать анализ, потом идти и получать, чтобы сохранить будущее, семью».

В Мурманске любой желающий может бесплатно и анонимно сдать кровь на ВИЧ и получить консультацию специалиста.

16 и 17 мая с 12 до 16 часов специальный автобус будет работать на парковке перед торговым центром на улице Лобова, 40.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru рассказал, на каких условиях должны работать удалёнщики этим летом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире02:30«Медленное ТВ-Камин».04:40«Если любишь — прости». Художественный фильм, 1-2 серия (16+)06:30«Недетские вопросы о природе». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Почти 80% мурманчан готовы подрабатывать вне своей основной специальности - hh.ru и «Моя смена»-PRO Валюту (16+)Курс евро упал почти на 1,11 рубля, доллар потерял 1 копейку-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Реализацию проекта по модернизации сетей теплоснабжения и водоснабжения в ЗАТО Александровск Сергей Дубовой берёт на свой депутатский контроль-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу по социальной защите участников специальной военной операции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять