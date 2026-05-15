В Мурманске накануне Всемирного дня памяти жертв СПИДа, который в этом году отмечают 17 мая, провели пресс-конференцию регионального Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Специалисты рассказали о борьбе с ВИЧ-инфекцией в регионе, её профилактике и о том, почему этот диагноз больше не приговор.

В Мурманской области с 90-х годов прошлого века зарегистрировано более 9000 случаев ВИЧ-инфекции. Ежегодно выявляется около 200 новых случаев. Однако за первые четыре месяца этого года заболеваемость снизилась почти на 30 процентов по сравнению с прошлым. Основной прирост приходится на людей в возрасте от 30 до 49 лет, в большинстве случаев инфицирование происходит половым путем.

Артур Кубашев, врач-эпидемиолог, заведующий эпидемиологическим отделом Мурманского областного медицинского центра: «Каждый человек должен тестироваться раз в год. Вторая мера - барьерная контрацепция, стерильные инструменты».

Единственный способ узнать свой ВИЧ-статус - пройти обследование. Специалисты подчёркивают, что своевременная диагностика и лечение делают болезнь контролируемой. А терапия доступна каждому.

Екатерина Плотникова, заведующая Центром по профилактике и борьбе СПИД и инфекционными заболеваниями: «В Мурманской области на учёте состоит около 3490 человек с ВИЧ, терапию принимают примерно 93 процента от их числа. Приём этой терапии контролируемый, все исследования и получение препаратов бесплатны, пациент может получить их в любом региональном центре СПИД либо в кабинете доверенного врача независимо от регистрации по региону».

Особое внимание уделяется беременным женщинам с положительным статусом. Если будущая мама принимает терапию и наблюдается у врача, вирус почти никогда не передаётся ребёнку.

Ещё один серьёзный барьер перед терапией, по словам врачей, страх пациентов перед осуждением в обществе.

Вячеслав Ванюков, заместитель главного врача по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями: «Терапия доступна, не надо её бояться. Надо сдать анализ, потом идти и получать, чтобы сохранить будущее, семью».

В Мурманске любой желающий может бесплатно и анонимно сдать кровь на ВИЧ и получить консультацию специалиста.

16 и 17 мая с 12 до 16 часов специальный автобус будет работать на парковке перед торговым центром на улице Лобова, 40.