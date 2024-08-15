Единственный в области кабинет для пациентов с критической ишемией нижних конечностей готов оперативно принимать пациентов

Ишемия нижних конечностей - это патология, при которой нарушается кровоток в сосудах, что пагубно влияет на функции органов или тканей. Чаще всего страдают голени и стопы. Причиной заболевание может быть как атеросклероз, тромбоз, сахарный диабет или травмы.

Мария Горелкина, врач-хирург отделения гнойной хирургии Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Если брать всю когорту пациентов с поражением периферического сосудистого русла, в основном, это пациенты с сахарным диабетом. В 90% случаев этого заболевания - это пациенты с трофическими нарушениями. Это когда происходят изменения на стопе, когда видно трофические язвы, некрозы, гангрена. К сожалению, это основная категория наших пациентов».

При обнаружении боли при ходьбе в голени или стопе необходимо оперативно обратиться к врачу. Например, сосудистому хирургу или специалисту по спасению конечностей. Скорость в этом вопросе крайне важна. В Мурманском областном клиническом многопрофильном центре с апреля работает специальный кабинет для пациентов в критическом состоянии.

Мария Горелкина, врач-хирург отделения гнойной хирургии Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «В настоящее время осмотрены здесь более 100 пациентов. В 95% случаях пациенту дана госпитализация. Часть из них уже пролечена. Выполнено необходимое оперативное лечение, пациенты выписаны. Особенность этого кабинета в том, что в рамках данной службы мы в состоянии оценивать пациента в динамике. Мы приглашаем своих пациентов, которых прооперировали, не отпуская их в районы, в никуда, мы самостоятельно приглашаем их на приём и оцениваем их в динамике».

В кабинете можно сделать ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей, сразу получить консультацию профильного специалиста. А при необходимости сосудистый хирург назначит дату госпитализации для комплексного обследования и вмешательства с помощью современных методик. Попасть сюда можно по направлению терапевта поликлиники.

Мария Горелкина, врач-хирург отделения гнойной хирургии Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Мы работаем командой. У нас создана мультидисциплинарная команда, благодаря которой мы в состоянии оценить статус пациента в одно посещение. Мы работаем с врачом ультразвуковой диагностики, который имеет большой опыт в данной области, мы работаем с кардиологом. У нас есть возможность проконсультироваться с эндокринологом в нашем центре, с сосудистыми хирургами».

В регионе на данный момент это единственный кабинет для пациентов с критической ишемией нижних конечностей, ближайший подобный находится в Санкт-Петербурге.