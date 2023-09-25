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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.09.23 19:30

Едины – город и завод. Снежногорск отметил 50-летний юбилей

Два дня в городе судоремонтников награждениями самых заслуженных снежногорцев, выступлением творческих коллективов, шествиями и массовыми гуляниями отмечали День города.

Построить завод – такова была стратегическая задача государства, решением которой в бухте Кут стало возведение и налаживание сложной системы промышленного судоремонта. И потянулись на Север люди – строители не только нынешней «Нерпы», но ставшего родиной уже для их детей и внуков Снежногорска.

Юрий Бузин, заместитель директора по работе с персоналом судоремонтного завода «Нерпа», г. Снежногорск: «Сначала он был посёлком, потом получил статус города. Поэтому город и завод – это одно целое».

Юбилей завод будет отмечать в 2025 году. А пока на 50-летие города с холодным именем съехались почётные гости с серьёзной миссией: отметить за достижения в различных сферах лучших из лучших специалистов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Город судоремонтников молодой, активный, люди здесь замечательные, выполняют важнейшие задачи для оборонноспособности нашей страны. Хочется пожелать здоровья, а мы вместе с местной властью будем стараться, чтобы город менялся. Всех с праздником! Успехов!».

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Все мы работаем в одном направлении: это завод, это судоремонт, на это направлена основная деятельность города. И самое главное, – это люди - это достояние».

В подарок от талантливых коллективов – вокальных и танцевальных – было праздничное сопровождение в виде концертных номеров.

Анастасия Королёва, депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск: «От себя желаю мира, благополучия. Берегите друг друга и будьте счастливы!».

Агния Медведева, жительница г. Снежногорска: «Понравилось в этом концерте выступления детей и взрослых. А запомнилась речь с поздравлением города».

Но если первая часть праздника носила характер официальный, то следующая прошла по-домашнему, словно одна большая семья вдруг собралась во дворе, раскинув шатёр, под которым выступают артисты, угощают вкусностями местные повара, предлагая детворе широкий простор для активностей.

Владимир Ананьев, житель, г. Снежногорск: «Снежногорск – один из самых лучших городов Кольского полуострова. Здесь выросли мы как профессионалы, выросли наши дети».

Открыли праздник шествием трудовых коллективов – вот они: судоремонтники, инженеры, механики. И те, кто обеспечивает жизнь Снежногорска: врачи, педагоги, коммунальщики. Крепко держат за руки будущих покорителей и созидателей - своих детей.

Андрей Фунтов, директор Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи: «Я желаю Снежногорску дорасти до уровня ДК «Современник». Чтобы залы были переполнены, чтобы город рос, потому что ДК строился с прицелом на счастливое будущее».

Старожилы, возводившие тогда ещё Вьюжный, город на болотах и сопках, помнят, как здесь по-иному текла жизнь, как приходилось обходиться и собственными силами, и собственным производством. Любой вызов встречали вместе.

Вскоре обзавёлся город, зажатый в код «Мурманск-60», не только гордым именем, но и собственным духовным центром. Поговаривают, сами ангелы улыбнулись в момент установки креста на купол храма Георгия Победоносца.

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Погода была пасмурная, не радовала. А когда водрузили крест, в мгновение ока выглянуло солнце, это было знаменательное событие. Было сказано, что на Севере живут сильные духом, а я бы добавил, что в Снежногорске живут люди, богатые душой».

Сегодня город продолжает преображаться, строя серьёзные планы.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Все наверняка слышали из СМИ о том, что Президент России дал поручение по плану реновации ЗАТО. Он уже сверстан, не могу сказать, в какой форме он будет утверждён, но у нас есть предложение о строительстве новых домов в Снежногорске».

Речь пока только о трёх многоквартирных домах, но это уже большой шаг вперед: последний построенный и введённый в эксплуатацию дом был в середине 90-х годов прошлого века. Но традиции первых снежногорцев и сегодня подкрепляются верой в прекрасное будущее.

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