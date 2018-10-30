Единым строем в счастливое будущее

Снежногорские комсомольцы вспомнили годы в рядах всероссийского ленинского коммунистического союза молодежи.

Любовь, комсомол и весна – строчки песни, открывшей торжественный вечер, посвященный 100-летию образования союза молодежи. Среди участников - комсомольцы, строившие Снежногорск, работники градообразующего предприятия «Нерпа». В свои золотые годы комсомольская организация завода насчитывала более 2000 человек.

Гости заседания заверяют, бывших комсомольцев не бывает. Молодые духом не стареют. 73 года существования коммунистического союза молодежи вместили в себя немало сложных периодов российской истории. Не лучшие времена перенесла и советская молодежь, однако их идеи и цели всегда были высокими.