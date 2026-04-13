Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» проведут в Мурманской области 18 апреля

Подробности о мероприятии можно узнать в социальных сетях на страницах регионального Министерства образования.

Это событие объединит 17 колледжей Мурманской области, где школьников и их родителей ждёт насыщенная программа: экскурсии на производства, мастер-классы и встречи с работодателями. Начало мероприятий запланировано на 12.00.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наша область входит в число ведущих регионов России по эффективности реализации федерального проекта «Профессионалитет». 17 колледжей региона объединены в 10 кластеров, где обучение проходит в тесном взаимодействии с предприятиями-партнёрами».

Отметим, что среднее специальное образование в нашем регионе находится на достойном уровне. 11 колледжей Мурманской области входят в топ-10 лучших образовательных организаций страны по итогам Национального рейтинга трудоустройства и уровня заработной платы выпускников.