Единый день открытых дверей по программе «Профессионалитет» провели в Мурманском медицинском колледже

Делать непрямой массаж сердца, проводить искусственную вентиляцию лёгких и правильно проводить приём Гемлиха научились абитуриенты, которые планируют связать свою жизнь с медициной.

Многие сталкивались с ситуацией, когда пища попала не в то горло. Когда просто похлопать по спине недостаточно. Не зная, как действовать правильно, окружающие люди начинают паниковать. Чтобы избежать таких ситуаций в день открытых дверей в Мурманском медколледже абитуриентов научили приёму Геймлиха, который спас уже не одну жизнь.

Также гостям колледжа показали, как правильно проверять пульс, проводить непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Наталья Черкасова, главный врач Мурманской областной станции скорой медицинской помощи: «Мы сегодня проводим мастер-класс по оказанию первой помощи для всех пришедших сюда ребят, которые собираются поступать в медицинский колледж. Пропагандируем работу сотрудников выездных бригад скорой медицинской помощи, поскольку наша работа очень интересная, важная и спасающая жизни населения. Абитуриентам рассказали о том, как ухаживать за новорожденными. Акушеры показали, например, как правильно пеленать малышей. Кстати, в этом учебном году познавать акушерское дело по программе «Профессионалитет» выбрали немало молодых людей.

Зарнишан Аширова, студент Мурманского медицинского колледжа по направлению «Акушерское дело»: «В рамках проекта задействовано и современное оборудование, на котором они обучаются. Отмечу, что студенты проявляют больший интерес к процессу обучения».

В рамках Единого дня открытых дверей все колледжи, работающие по программе «Профессионалитет», рассказали о своих обучающих программах, провели профильные мастер-классы и презентовали разные профессии, которые можно освоить в Заполярье.

Андрей Савенков, директор Мурманского медицинского колледжа, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Каждый колледж, участвующий в федеральном проекте «Профессионалитет», проводит сегодня такое мероприятие, показывает себя со всех сторон, приглашает социальных партнёров. Например, у нас сфера здравоохранения здесь представлена полностью. Это возможность рассказать будущим абитуриентам о нашем учебном заведении, учебных программах, которые у нас есть, условиях обучения. Кроме того, участники Единого дня открытых дверей попробовали свои силы в шитье лоскута, но это дело не швейное, а хирургическое».