Единый день открытых дверей поможет определиться молодым северянам с будущей профессией

В колледжах Мурманской области 18 октября проведут Единый день открытых дверей в рамках проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».

В колледжах Мурманской области 18 октября проведут Единый день открытых дверей в рамках проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».

17 учреждений среднего профессионального образования распахнут двери для школьников и их родителей. Абитуриентам проведут профессиональные пробы, экскурсии, мастер-классы и встречи с работодателями, а также покажут потенциал образовательных кластеров.

Например, в Мурманском строительном колледже имени Момота состоится мастер-класс «Строим будущее: от идеи до реализации», в педагогическом будут пробы «Открой профессию педагога», на базе индустриального колледжа тоже мастер-класс «Продвинутая сварка неплавящимся электродом» и серия практических занятий, посвященных корабельным профессиям.

В Ковдорском политехническом колледже школьники попробуют себя в монтаже электрических схем и проведут ситовой анализ полезных ископаемых.

Благодаря профессионализму педагогов и поддержке колледжей региональными партнёрами более 85% выпускников гарантированно трудоустроят по полученной специальности сразу после завершения обучения.