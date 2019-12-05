Об особенностях и новшествах единого экзаменационной кампании будущего, 2020 года, рассказали журналистам в ходе пресс-конференции в региональном Министерстве образования.

Единый государственный экзамен будущего года будут сдавать 3600 выпускников в 31 пункте проведения ЕГЭ по всей области, включая самые труднодоступные. Существенно изменится технология доставки экзаменационных материалов – вместо традиционного диска, они будут доставляться по сети интернет прямо в аудиторию.

Нововведения проходят предварительную апробацию. Например, 21 ноября все муниципалитеты региона тестировали ещё одну новинку, которая вступит в силу с 2020 года – обязательное выполнение практического эксперимента.

Будут в этом году и традиционные тренировочные мероприятия.

Сроки действия единого государственного экзамена для поступления в вузы остаются прежними – 4 года. Те, кто по каким-то причинам не смог пройти испытания или не доволен результатами, смогут пересдать экзамен на следующий год.