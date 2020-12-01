Единый налог на вмененный доход с 1 января 2021 года отменяется

С 1 января нового года отменяется специальный налоговый режим - система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Предприниматели и организации могут перейти на другие системы налогообложения.

«Вменёнку» планировали отменить ещё два года назад, но всё-таки продлили её действие до конца 2020. После введения онлайн-касс власти окончательно решили избавиться от вмененного налога, поскольку и так могут контролировать выручку малого бизнеса.

Ознакомиться и выбрать удобный налоговый режим можно на сайте ФНС. У юридических лиц это либо «упрощёнка», либо общий режим налогообложения. Что же касается индивидуальных предпринимателей, то к предложенным вариантам добавляется налог на профессиональный доход и патентная система налогообложения.

Татьяна Евдокимова, заместитель начальника инспекции ФНС России по г.Мурманску: «Для того, чтобы перейти на патентную систем налогообложения с 1 января, необходимо уже сейчас, до 17 декабря, подать заявление для того, чтобы перейти на упрощенную. Необходимо до 31 декабря подать уведомление в налоговый орган».