Единый волонтёрский центр Мурманской области - в лидерах по России

Определён лидер экологического волонтёрского движения среди регионов России. Им признан Единый волонтёрский центр Мурманской области.

«Сюда обязательно нужно приезжать за опытом всем, кто занимается развитием добровольческих организаций в нашей стране. Важный показатель — масштабный общественный проект «Чистая Арктика», которому в конце прошлого года присвоен международный статус, ежегодно начинает и заканчивает свои полевые работы именно в Мурманской области», - отметил руководитель проектного офиса «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

Единый волонтерский центр Мурманской области работает три года, но за это время, по словам организаторов, добровольцами проделана колоссальная работа. Из наиболее значимых дел - спасение «Арктического пляжа» с последующей установкой на берегу скамеек, качелей, фотозон и арт-объектов. Фактически из свалки бытовых отходов красивейшее место вблизи столицы Заполярья силами волонтёров превратилось в современное ухоженное пространство, ставшее излюбленным местом для прогулок как мурманчан, так и туристов.