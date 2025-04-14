Единый волонтёрский центр отметил 5-летний юбилей

«От родника до океана. Маяки» - проект, получивший широкую огласку. Единый волонтёрский центр региона смог не просто объединить людей, которые хотят помогать, но и сделал то, что казалось неподъёмной работой, причём на краю света. Восстановление маяков – это титанический труд, который начинается с организации и транспортировки добровольцев.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра: «Когда в первый раз у меня появилась идея, я её озвучила сначала в кругу команды Единого волонтёрского центра … Колоссальное взаимодействие разных структур».

Летом 2023 года 50 добровольцев помогли облагородить Кашкаранцевский маяк, расположенный на берегу Белого моря. А в 2024 году волонтёры взялись за задачу на порядок сложнее и отреставрировали один из самых труднодоступных маяков Кольского полуострова – Териберский. В благоустройстве приняли участие больше ста волонтёров.

Ольга Компаниец, волонтёр из ЗАТО Александровск: «Первоначально это какой-то авантюризм был … Я очень благодарна, что мне удалось попасть в команду Единого волонтёрского центра».

Общероссийское признание волонтёрский проект получил в конце 2024 года, одержав победу в главной добровольческой премии страны #МЫВМЕСТЕ.

В июле 2025 года волонтёры вновь возьмут новую высоту. На полуостровах Средний и Рыбачий команда начнёт работу по восстановлению памятников и монументов героям, защищавшим Кольский полуостров в годы Великой Отечественной войны. Проект «От родника до океана. К скалистым вернусь берегам» пройдёт при поддержке Гидрографической службы Северного флота. Хороший итог для 5-летия работы Единого волонтёрского центра.