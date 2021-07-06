Единый волонтёрский штаб, созданный в прошлом году для борьбы с пандемией, открыл новое направление

Приоритеты в работе волонтёров остались прежними, что и в предыдущие волны пандемии: автоволонтёрство, доставка передач для пациентов в стационарах, работа в колл-центрах. Новое направление – помощь в маршрутизации потоков в мобильных прививочных пунктах, в том числе в оформлении обратившихся.

Это один из главных запросов медиков сейчас. Со 2 июля добровольцы ведут эту работу в Мурманске ежедневно с 14 до 19 часов.