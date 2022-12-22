День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.12.22 12:00
Эдуард Малашенков, генеральный директор АО «ММРП»: Мурманский морской рыбный порт итоги уходящего и планы на грядущий год
2020 год подходит к завершению. Пора подводить итоги. Какой он был для Мурманского морского рыбного порта? Как предприятие работает в плане импортозамещения? Грузооборот стал значительно больше, говорят портовики. А как удалось этого достичь?
Обо всё этом пойдёт разговор с гостем программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Эдуардом Малашенковым, генеральным директором Мурманского морского рыбного порта. А ещё обязательно поинтересуемся планами порта на ближайшее будущее.
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