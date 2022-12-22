Эдуард Малашенков, генеральный директор АО «ММРП»: Мурманский морской рыбный порт итоги уходящего и планы на грядущий год

2020 год подходит к завершению. Пора подводить итоги. Какой он был для Мурманского морского рыбного порта? Как предприятие работает в плане импортозамещения? Грузооборот стал значительно больше, говорят портовики. А как удалось этого достичь?