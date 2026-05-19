«Её мир, её правила»: именитые российские баскетболистки провели мастер-класс в Коле

Две именитые российские баскетболистки Наталья Меркулова и Ирина Сумникова провели мастер-класс в Коле для юных спортсменок Мурманской области в рамках международного проекта под эгидой ФИБА «Её мир, её правила». Юные спортсменки узнали секреты профессиональной подготовки и смогли побросать мяч с участницами олимпиад и больших международных турниров.

Правильно обойти блок противника, обмануть оппонента, сделать точный выпад и положить мяч в корзину. Когда наблюдаешь за серьёзными спортсменами, то всё это кажется простой разминкой, однако на деле, за каждым движением стоят годы усердных тренировок.

Мастер-класс для юных баскетболисток в физкультурно-оздоровительном комплексе Колы провела мастер спорта по баскетболу, бывший профессиональный игрок в США и Европе Наталья Меркулова.

Наталья Меркулова, мастер спорта по баскетболу, тренер, бывший профессиональный игрок в США и Европе: «Я уверена, что для того, чтобы научиться делать какие-то технические элементы и повысить уровень техники в баскетболе, ты должен хорошо владеть своим телом».

Наталья Меркулова и Ирина Сумникова – спортсменки, которые внесли значительный вклад в развитие баскетбола в России и за её пределами. Сотни матчей, выдающиеся результаты и мировое признание. Они проводят баскетбольные кэмпы для юных спортсменов из городов участников проекта «Её мир, её правила» под эгидой Международной федерации баскетбола. Он нацелен именно на молодых девушек – будущее баскетбола не только региона, но и страны. В Мурманской области проект собрал около сотни спортсменов.

Александр Зубко, директор Центра спортивной подготовки Мурманской области: «Пригласили спортсменок, которые занимаются баскетболом, из Североморска, Мурманска, Кольского района. Он очень важен и для тренеров нашего региона».

Отметим, что заявки на участие в проекте поступили из всех федеральных округов Российской Федерации. По итогам наш регион стал одним из десяти городов, где проводят такие мастер-классы. Что не просто так, ведь юные северяне серьёзно увлечены этим видом спорта и показывают отличные результаты на различных состязаниях.

Мастер-класс состоялся в стиле Меркуловой – требовательно, профессионально и весело. Главное, по мнению тренера, это показать молодым девушкам, что все возможно, а усиленные занятия помогут любому достичь желаемых высот в профессиональном спорте.