Эффект Доплера»: фестиваль КВН вновь собрал полный зал любителей юмора

В этом году мурманлига представила зрителям 14 команд, среди которых были и опытные, и только делающие первые шаги.

Фестиваль Мурманской лиги КВН – не просто праздник юмора. Это соревнования, участники которых борются за возможность попасть в новый сезон игр.

Побороться за участие решили 14 команд. Среди них и чемпион прошлого года – сборная УФСИН «Шпроты». Их юмор специфичен, но очень нравится зрителям. Отметим, что после победы в сезоне Мурманской лиги «Шпроты» выступали в других городах.

Максим Волков, капитан команды КВН «Шпроты»: «Мы съездили в Сочи на фестиваль КВН, где поучаствовали, набрались опыта. С данным опытом и рекомендациями мы пошли в новый сезон».

Конкуренцию опытным бойцам составила и молодежь. Впервые на большую сцену вышла команда «Канат». Её участники - студенты МАГУ и спортсмены. Шутки у них соответствующие: про спорт и жизнь молодёжи. Да, непросто совмещать выступления и учебу, но ребята находят силы.

Расул Мурадов, участник команды КВН «Канат»: «Периодически приходится жертвовать учебой, потому что КВН отнимает много времени. Но это того стоит. Это буря эмоций и новые знакомства. КВН в Мурманске очень дружелюбный, так как все команды друг другу помогают, как и редакторы».

Все участники признаются, что конкуренции за сценой между командами нет. Они дружны, веселы, но, конечно, каждая команда мечтает победить. Поэтому они тратят своё свободное время на репетиции, а иногда приходиться отпрашиваться с работы, даже с очень важной.

Александр Макаров, участник команды КВН «Разные люди»: «Всё хорошо. Мы пишем большой приказ. Руководители говорят: «Давайте, ребята, покажите!». Мы идём, репетируем и потом выступаем».

Мурманский КВН традиционно собирает полный зал зрителей. И не только тех, кто пришёл болеть за друзей. В большинстве – это люди, любящие и ценящие юмор.

Рустам Аминов, зритель: «Я с удовольствием хожу на различные конкурсы и концерты, которые организовывает Дом молодёжи. И КВН - вне очереди. Мне кажется, очень мало у нас таких ярких номеров, концертов, где ты можешь прийти и посмеяться от души».

Екатерина Александрова, зритель: «Я уже несколько лет подряд хожу, всегда жду новые команды. Все молодцы».

Екатерина Летягина, зритель: «Надеюсь, что эта игра будет классная. Тот сезон мы полностью отходили. Сейчас тоже пришли на самую первую игру и надеемся, что от души посмеемся».

Софья Евдокимова, зритель: «Здесь играют мои друзья, знакомые, поэтому побывать в этой особенной атмосфере всегда классно».

Два часа смеха в зале завершила команда вне конкурса. Впервые на фестивале выступили инклюзивные КВНщики «И смех и грех» они и закрывали этот праздник.

А после подсчёта голосов жюри стали известны результаты. Победителем фестиваля КВН Мурманлиги стала команда «Эффект Доплера». Девчонки удивили всех качественным юмором, который они ощутимо подтянули за время перерыва между сезонами. Награду девочкам вручил губернатор Андрей Чибис.

Второе и третье места заняли «Разные люди» 35-го завода и «Купите Киловатт» из Полярных Зорь.

По решению жюри и редакторского состава в новый сезон Мурманской официальной Лиги КВН проходят все коллективы.