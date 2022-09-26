Эффект полярного усиления температуры в Арктике пока не имеет адекватного объяснения

Южная граница арктической «ледовой шапки» в районе Карского моря в летний сезон за последние 35 лет сдвинулась на 850 километров на север, что способствует повышению температуры воды в верхних слоях моря и усиливает их энергообмен с атмосферой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на академика Михаила Флинта.

Учёный отметил, что эти изменения способствуют усилению прогрева верхних слоев моря и более интенсивному взаимодействию океана и атмосферы, в том числе энергообмену между атмосферой и водой.

«Если рассматривать климатические аспекты, то огромные пространства льда стали однолетними. Это определяет совершенно иные процессы взаимодействия между атмосферой, льдом и океаном, иные процессы в ледовой толще» – подчеркнул академик.

Температура воздуха в Арктике повышается в несколько раз быстрее, чем в среднем по планете. Это так называемый эффект полярного усиления, который пока не имеет адекватного объяснения. По прогнозам некоторых учёных, Баренцево море уже к середине этого столетия станет первым арктическим бассейном, который будет свободен ото льда круглый год.