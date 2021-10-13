Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» против штамма коронавируса «дельта» составляет 70%

199 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+65), Мончегорске (+58) и Апатитах (+16).

Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» против наиболее распространенного в России штамма коронавируса «дельта» составляет 70% в течение трёх месяцев после вакцинации. Такие данные приводит Российский фонд прямых инвестиций со ссылкой на исследование центра им. Н.Ф. Гамалеи, сообщает ТАСС.

Информационное агентство опубликовало и комментарий врача-инфекциониста Евгения Тимакова. Эксперт считает, что массовая вакцинация детского населения от коронавирусной инфекции в настоящий момент не будет эффективной, так как иммунитет сформируется к моменту спада очередной волны заболеваемости. По мнению Тимакова, необходимо тщательно выбрать платформу вакцины, которая будет использоваться для детей, чтобы она была не только эффективной, но и вызывала меньше побочных эффектов. Кроме того, как отметил эксперт, перед массовой вакцинацией стоит определить уровень популяционного иммунитета к вирусу среди детей.

12 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что экспертная оценка возможности вакцинации от коронавируса несовершеннолетних может быть завершена в течение ближайших двух недель.