Эффективность работы муниципальных властей нужно повышать

Центральной темой заседания регионального Совета муниципальных образований, которое прошло в областном правительстве, стал вопрос повышения эффективности и оптимизации работы районных и муниципальных властей в Мурманской области.

На заседании в региональном правительстве вынесли инициативу об объединении городских и поселковых администраций с районными. По мнению экспертов, такие изменения в системе управления позволят значительно сократить издержки и сэкономить бюджетные деньги, ведь количество чиновников резко сократиться.

- Во-первых, это для простого обывателя - это плюс. Зачастую люди не понимают, куда обращаться: в городскую администрацию или в районную, - поясняет Максим Пухов, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области». - Полномочия по-разному распределены между ними. А когда будет одна районная администрация, во-вторых, это приведёт к более чёткой системе управления, потому что не будет никакого перетягивания одеяла, это поможет сэкономить бюджет.

В заседании приняла участия губернатор. В своем обращении к главам муниципалитетов Марина Ковтун отметила, что в целом по результатам прошлого года качество работы районных властей стало лучше, но совершенствование - процесс непрерывный. Нужно постоянно повышать эффективность работы, доступность власти для населения.

Во время заседания обсудили и вопрос обеспечения прав потребителей. Речь шла о мошеннических схемах некоторых микрокредитных организаций, которые по-прежнему действуют в регионе.

- На территориях Мурманской области много микрокредитных организаций, которые либо работают в полузаконном порядке, либо абсолютно незаконные, либо работают с использованием мошеннических схем, - считает Максим Пухов, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области». - Сейчас Центробанк РФ проводит работу, которая нацелена на то, чтобы повысить выявление таких организаций, пресечь попытки мошенничеств.

Муниципалитеты призвали внимательнее относиться к работе таких контор и своевременно сообщать о фактах мошенничества. Как отметил Максим Пухов, мгновенно очистить область от нелегальных кредиторов не получится, но такая работа поможет их вовремя выявить и пресечь.