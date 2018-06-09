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День за днём с «Арктик-ТВ»09.06.18 19:30

Эффективность работы муниципальных властей нужно повышать

Центральной темой заседания регионального Совета муниципальных образований, которое прошло в областном правительстве, стал вопрос повышения эффективности и оптимизации работы районных и муниципальных властей в Мурманской области.

На заседании в региональном правительстве вынесли инициативу об объединении городских и поселковых администраций с районными. По мнению экспертов, такие изменения в системе управления позволят значительно сократить издержки и сэкономить бюджетные деньги, ведь количество чиновников резко сократиться. 

- Во-первых, это для простого обывателя  - это плюс. Зачастую люди не понимают, куда обращаться: в городскую администрацию или в районную, - поясняет Максим Пухов,  председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области». - Полномочия по-разному распределены между ними. А когда будет одна районная администрация, во-вторых, это приведёт к более чёткой системе управления, потому что не будет никакого перетягивания одеяла, это поможет сэкономить бюджет.

В заседании приняла участия губернатор. В своем обращении  к главам муниципалитетов Марина Ковтун отметила, что в  целом по результатам прошлого года качество работы районных властей стало лучше, но совершенствование - процесс непрерывный. Нужно постоянно повышать эффективность работы, доступность власти для населения.

Во время заседания обсудили и  вопрос  обеспечения прав потребителей. Речь шла о мошеннических схемах некоторых микрокредитных организаций, которые по-прежнему действуют в регионе.

- На территориях Мурманской области много микрокредитных организаций, которые либо работают в полузаконном порядке, либо абсолютно незаконные, либо работают с использованием мошеннических схем, - считает  Максим Пухов,  председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области». - Сейчас Центробанк РФ проводит работу, которая нацелена на то, чтобы повысить выявление таких организаций, пресечь попытки мошенничеств.

Муниципалитеты призвали внимательнее относиться к работе таких контор и своевременно сообщать о фактах мошенничества. Как отметил Максим Пухов, мгновенно очистить область от нелегальных кредиторов не получится, но такая работа поможет их вовремя выявить и пресечь.

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