Эффективность работы ТСЖ и ЖСК положительно оценивает власть города

Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев провёл рабочую встречу с представителями ТСЖ и ЖСК. На повестке – вопросы жилищно-коммунальные. Надо понимать, что речь идёт о тех формах управления домами, когда жильцы сами принимают решения и контролируют все работы, которые ведутся по ремонту и содержанию. Они и несут ответственность. В случае возникновения проблем, в таких домах жители не названивают в УК, а чаще всего просто бегут к соседу – председателю товарищества.

- Если сравнивать эффективность работы ТСЖ и УК, то ТСЖ работает значительно эффективней, - замечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – И это понятно, так как УК это, нанятая коммерческая организация, у которой в уставе прописано получение прибыли, поэтому УК, кроме того, что должна выполнять свои обязательства по обслуживанию домов, старается ещё и зарабатывать деньги.

Сегодня в Мурманске более 2 тысяч многоквартирных домов, в 160 из них работают ТСЖ. Жители 104 домов создали жилищно-строительные кооперативы. В 2017 году в отношении ТСЖ и ЖСК подано лишь одно исковое заявление. Жалоб мало, а вот поводов, чтобы похвастаться, хватает, говорят председатели.

- Наше ТСЖ неоднократно участвовало в муниципальных программах в рамках софинансирования, - рассказывает Яна Шургина, председатель ТСЖ. - В нашем доме были выполнены капитальные работы, например, заменены сети, лифты заменены. Это значительная помощь собственникам, потому что это очень дорогостоящие работы.

На встрече обсудили и текущие проблемы, например, вопросы уборки снега с дворовых территорий, вывоза мусора, чистки кровель и козырьков подъездов от наледи.