239 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+121), Кольском районе (+23) и Североморске (+19).

Учёные заявили, что эффективность вакцин против COVID-19 упала ниже 50% из-за мутации «дельта»-штамма. По их мнению, для недопущения роста числа заболевших необходимо разрабатывать новые вакцины и прививать несовершеннолетних, сообщает издательство «РБК».

Группа британских учёных, которая занимается исследованием прививочной кампании, считает, что третья волна коронавируса в Соединенном Королевстве была вызвана «дельта»-штаммом как среди непривитых людей, особенно в возрасте от 12 до 24 лет, так и среди некоторых британцев, сделавших прививку. Всего исследователи взяли образцы у 98 тысяч человек.

Вместе с тем учёные считают, что нынешние вакцины по-прежнему обеспечивают относительно высокую степень защиты. По их подсчётам, полностью привитые в три раза реже заражались «дельта»-штаммом, чем те, кто, не сделал прививку, а также у них намного реже проявлялись симптомы COVID-19.