ЕГЭ - это не страшно! Проверено на родителях учащихся

Всероссийская акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», проходит во всех муниципалитетах Мурманской области в день репетиционного государственного экзамена.

Единый государственный экзамен - один из важнейших этапов в жизни выпускников. При подготовке к нему значение имеют не только полученные за школьные годы знания, но и правильный моральный настрой. А кто как не семья может поддержать и придать уверенности.

«ЕГЭ с родителями» - акция, призванная помочь ребятам и их родителям познакомиться с процедурой проведения испытания и снять лишнее психологическое напряжение.

Ольга Струкова, мама ученика гимназии №7 г. Мурманска: «Мы не знаем как это проходит, но нам интересно, мы должны почувствовать, что чувствуют дети… Какие у них эмоции, сложно ли им или легко. Это надо обязательно понимать родителям».

Все участники акции прошли процедуру регистрации, заполнения бланков и выполнили задания. Такой опыт помогает родителям глубже осознать эмоциональную нагрузку, которую испытывают подростки.

Ольга Струкова, мама ученика гимназии №7 г. Мурманска: «Очень волнительно, очень интересно, переживательно. Давно не сидела за школьной партой, даже щёки закраснели».

Олег Конышев, координатор ассоциации ветеранов СВО Мурманской области, участник акции: «Спокойно, размеренно, обеспечены все меры безопасности, очень доброжелательная атмосфера. Просто сдаёшь экзамен, все внятно объясняется».

Участники проверили свои знания по математике базового уровня в сокращенном варианте. Вместе с участниками акции в одной из школ экзамен сдавала и министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Организация экзамена в данной школе на высоком уровне. Для нас важно, что сегодня кроме родителей приняли участие участники СВО. Мы уверены, что и в дальнейшем родители будут участвовать и поймут, что ЕГЭ - это не страшно».

Отметки за репетиционный экзамен не ставятся, но результаты можно будет узнать по месту учебы не позднее 21 марта.