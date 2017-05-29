ЕГЭ-2017 стартовал с географии и информатики

В Мурманской области отгремели последние звонки и дан старт периоду переживаний и выпускников, и родителей. Сегодня в России прошли первые ЕГЭ-2017.

Основной период единого государственного экзамена начался с географии и информатики. Тесты сегодня писали на 20 пунктах приема экзамена. На всех предусмотрено использование новых технологий: печать контрольных измерительных материалов в аудитории, сканирование экзаменационных работ. Географию выбрали 124 заполярных выпускника, сдавать экзамен по информатике решились 580 человек.

Всего ЕГЭ в этом году предстоит сдать 3053 школьникам. Экзамены планируют пройти 284 выпускника прошлых лет и 96 студентов профессиональных образовательных организаций.

Контролируют работу экзаменационных пунктов в региональном ситуационном центре проведения ЕГЭ, туда стекаются записи с камер видеонаблюдения и другие данные. В этом году он был полностью переоснащен, а в период досрочного тестового проведения экзаменов получил высокую оценку Рособрнадзора.