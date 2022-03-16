ЕГЭ «дегустировали» родители с детьми

Наступила весна, и вместе с ней пришла пора выпускных экзаменов. Совсем скоро старшеклассники будут сдавать ЕГЭ, а сейчас ребята сдают пробный вариант испытаний. Вместе с ними опробовать свои силы пришли и их родители.

«Пробники» по ЕГЭ проводят уже много лет, чтобы отработать все экзаменационные процедуры. Такое тестовое испытание по русскому языку прошли и родители школьников.

Юрий Фомин, заместитель губернатора Мурманской области: «Вот я, например, испытываю лёгкое волнение перед экзаменом. Мы сейчас посмотрели аудитории, как они обустроены, как обустроены медпункты, пункты сдачи. Наша-то задача здесь, как бы в «боевых условиях» опробовать условия для детей, чтобы они были более комфортными. Очень важно, чтобы мы помогли детишкам преодолеть волнение».

Действительно, спокойная уверенность в собственных силах способна свести стресс на нет. Именно такого эффекта и стараются добиться педагоги в процессе подготовки к экзамену. Однако практически всегда и дети, а в этом случае и взрослые, волнуются перед испытанием. Это неудивительно, ведь никто не знает, какие именно задания будут в бланках.

Светлана Виденеева, и.о. министра образования и науки Мурманской области: «Неожиданность! Я не знакома с текстами, как и все дети я не знаю, какие там задания. Конечно, может быть, какие-то нюансы сегодня меня и подведут, вполне может быть, потому что есть формы обязательные, с которыми я до этого не тренировалась. Но мне хочется верить, что я тоже сосредоточусь, а мои знания, которые я получала в базе и высших учебных заведений, мне помогут».

Многие взрослые имеют весьма смутные представления о современном ЕГЭ, раньше экзамен проводился в более традиционной форме.

Ольга Решетова, консультант отдела общего образования Министерства образования и науки Мурманской области: «Люди молодые – они уже через ЕГЭ проходили, они знают, что это такое. Родители раньше сдавали по-другому экзамены, они не понимают, что происходит. А это лишнее волнение. Вот эти рамки, видеонаблюдение… Возникают вопросы, а зачем это всё нужно. И вот, чтобы родители понимали, что ничего страшного нет, что, по существу, это такая же форма экзамена, только другая, а проверяются те знания, которые дети получили в течение всего курса обучения».

Для некоторых ребят пробная сдача ЕГЭ - первое испытание в таком формате, ведь многие не проходили итоговой аттестации в 9 классе из-за пандемийных ограничений. Хорошо, что у них есть возможность потренироваться, отмечают педагоги.