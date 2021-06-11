ЕГЭ по физике и истории состоялись в 46 пунктах проведения Мурманской области

Единый государственный экзамен по физике в Октябрьском округе Мурманска состоялся в 8 учебных заведениях. В этих пунктах проведения его сдавали 128 человек. Все проходило со строгим соблюдением не только санитарных правил, установленных против распространения ковида, но и конечно, соблюдением правил сдачи ЕГЭ.

Никита Кокоянин, заместитель директора гимназии №2 Мурманска: «За нами наблюдают из ситуационного центра сразу несколько человек. При каких-то нарушениях нам сразу об этом сообщают через сетевые решения, он у нас представлен на ноутбуке».

За честностью школьников следили общественные наблюдатели. Перед началом ЕГЭ они осмотрели аудиторию, а на самом экзамене наблюдали за выпускниками по камерам видеонаблюдения.

Мария Кизима, федеральный общественный наблюдатель ЕГЭ: «Мы пишем отчёт, что никаких нарушений не выявлено. Если выявлено, то мы сразу сообщаем об этом».

Всего в этот день на ЕГЭ по физике были заявлены 829 человек. Каждый вариант состоял из двух частей с 32 заданиями различного уровня сложности. Результаты выпускники смогут узнать на официальном портале ЕГЭ не позднее 28 июня.