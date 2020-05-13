ЕГЭ в этом году перенесут на более поздние сроки

Решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения ввиду эпидемиологической ситуации в стране и соблюдением необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов, сообщил заместитель Министра просвещения России Виктор Басюк на онлайн совещании с регионами.

Даты начала аттестационной кампании озвучат в ближайшее время. Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах изменится: выпускники не планирующие поступать в вузы, смогут получить в аттестат отметки по итогам года. Экзаменационная кампания пройдёт в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: число учащихся в аудитории будет уменьшено, помещения продезинфицированы. Регионы получат подробные рекомендации со списком мер по защите здоровья всех участников аттестационного процесса.

Для учащихся 9-х классов запланирована отмена обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.