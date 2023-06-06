День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.06.23 12:00
Егор Хаценко и Андрей Кацура: о том, как в Мурманске будут отмечать День молодёжи
24 июня в Мурманска широко отметят День молодёжи. Флагманский фестиваль Росмолодёжи пройдет не только в столице Заполярья, но и ещё и в 14 регионах. Это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Владивосток, Хабаровск, Крыму и другие.
В центре нашего города будет работать множество площадок, например, зоны создания контента от социальной сети «ВКонтакте», проекта «ТОП блог» и Мастерской новых медиа. Здесь же презентуют успешные проекты в сфере молодёжной политики.
В течение всего мероприятия пройдут встречи с Героями России, а в рамках волонтёрской программы гости фестиваля смогут оказать помощь семьям военнослужащих СВО.
Подробнее о программе фестиваля узнаем в сегодняшней программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD», гостями которой станут председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Егор Хаценко и директор автономной некоммерческой организации «Мурманконгресс» Андрей Кацура.
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Последние комментарии
Ирина
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