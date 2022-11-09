Егор Щёчин: о пути в бармены и участии в финале Чемпионата России среди барменов-2022

16 октября барменская Ассоциация России проводила финал Чемпионата России среди барменов-2022. В профессиональном конкурсе приняли участие победители отборочных туров со всей России.

16 октября барменская Ассоциация России проводила финал Чемпионата России среди барменов-2022. В профессиональном конкурсе приняли участие победители отборочных туров со всей России.

Как и все предыдущие годы на финал съехались лучшие бармены страны, чтобы продемонстрировать все свои умения и показать своё мастерство.

Мурманчанин Егор Щёчин, бармен одного из мурманских ресторанов, занял 6-е место и получил максимальный балл по технике.

Напомним, чтобы попасть на российский уровень чемпионата, в начале лета Егор Щёчин прошёл соревнования на городском этапе, где и был признан лучшим барменом. Мастерство нашего земляка признал старейший бармен страны, который подарил мурманскому бартендеру свою кепку. «Передаю тебе, что у меня в голове и что на голове», – сказал 86-летний Александр Кудрявцев.

Как Егор пришёл в профессию? Чем удивлял на чемпионате жюри? Определяет ли флейринг профессионализм бармена? О тонкостях ремесла бармена идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с Егором Щёчиным, барменом.