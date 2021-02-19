Егорка пожертвовал своей копилкой ради мемориала «Наши солдатики»

Заместитель председателя совета депутатов города Мурманска торжественно поздравил и наградил коллектив детского сада №46 за активное участие в сборе средств на изготовление мемориала воинам Полярной дивизии. В честь Дня защитника Отечества воспитанники подготовили и показали творческий номер, а также подарили гостям памятные подарки.

Средства на создание памятника воинам Полярной дивизии в Мурманске собирали всем миром. Активное участие в этом принял и коллектив 46-го детского сада. Руководство учреждение даже наградили за особую активность в этом патриотическом деле. Помогали педагогам и воспитанники, и их родители.

Ирина Матвеева, заведующая детским садом №46, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Очень приятно, конечно, получить такую награду: и диплом, и медаль . Эта заслуга, именно по нравственно-патриотическому воспитанию, воспитания нравственных чувств дошкольников детского сада. Это и индивидуальная работа с детьми, и совместная работа с воспитателем, педагогом, который прививает ребёнку патриотические, нравственные чувства, это и работа родителей, всех участников образовательного процесса».

Детский сад №46 не единственный откликнувшийся на просьбу о помощи. Здесь можно упомянуть семью Корытовых, которая организовала фонд для создания памятника. Маленький Егорка, услышав, для каких целей папа и дедушка собирают деньги, не раздумывая разбил личную копилку и отдал все собранные средства на создание мемориала.

Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Когда наша организация «Мурманск – город герой» объявила эту работу, то мы приняли философию категорически не использовать административный ресурс. Это означает, что те денежные средства, которые поступали на строительство памятника, были отданы мурманчанами от чистого сердца».

Коллектив детского сада так же разработал проект «Согреем памятью сердца». Воспитанники совместно с педагогами и родителями создали собственный музей памяти. Макеты ручной работы, эксклюзивные вещи военных лет, фотографии солдат «Бессмертного полка». Дети посещают его регулярно: читают стихи и книги, проводят виртуальные экскурсии.

Людмила Новикова, старший воспитатель детского сада №46: «Хочу отметить такую особенность в создании нашего музея: видите, в обычном музее ребёнок простой созерцатель, а здесь он творец, он здесь всё создавал вместе со своей мамой, например, с папой. Поэтому, когда он сюда приходит, он гордится и говорит: «Вот это мы с мамой и с папой делали».

Но вернёмся к мемориалу. Сбор средств организовали в декабре 2018 года. Северяне пожертвовали на памятник более 882 тысяч рублей. Но не остались в стороне и жители Сочи и Санкт-Петербурга. Скульптуре в память о воинах «Полярной дивизии», установленной в Мурманске, уже дали ласковое прозвище «Наши солдатики».