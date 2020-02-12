Эх, дороги, лёд и бугры…

По данным «Мурманавтодора», со вчерашнего дня дорога для большегрузов снова открыта. Перевалы в районе Мончегорска и на Апатитском участке федеральной трассы посыпаны солью и теперь фуры могут спокойно подняться в горку, не рискую съехать в кювет.

Напомним, что с начала это года дальнобойщикам дважды перекрывали проезд по трассе Р-21 «Кола» из-за погодных условий. Но и в городах движение большегрузов затруднено.

Редакция «Артик-ТВ» решила расспросить водителей, которые пробились в непогоду в Мурманск:

- Всё устраивает, замечательно. У меня стаж очень большой, 34 года мне уже, не страшно ничего.

- Тихонечко стараемся, аккуратненько ехать, чтобы не нарушать правила . Прежде всего, надо соблюдать дистанцию – это самое главное. Скоростной режим – тоже. По сравнению с другими годам, дороги сейчас чистятся все нормально.

- Где посыпана дорога, где не посыпана. Потихонечку друг за другом едем. По

Рации общаемся, узнаём, как впереди обстановка на дороге.

- Бывает, что клиенту надо быстрее доставить товар, быстрее к нему приезжаешь, территория не почищена, потом полдня на хладокомбинате выгружался.

- Всё устраивает: на стоянку приезжаем, все почищено, есть кафе, душ, всё прекрасно.