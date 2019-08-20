Эх, дороги: ремонт сильно зависит от погоды

В Мурманске продолжают ремонтировать дороги. Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Специалисты обновляют не только проезжую часть, но и тротуары, ограждения и островки безопасности. Теперь старый асфальт сняли и на улице Полярные Зори.

В этом году автолюбители наверняка заметили особый размах дорожных работ. Старый асфальт сняли на многих улицах Мурманска. Незатронутых реконструкцией территорий практически не осталось. Отремонтируют и улицу Полярные Зори. Здесь реконструкция пройдёт от пересечения с улицей Гвардейской до улицы Карла Маркса. Рабочие обновят не только покрытие проезжей части, но и тротуар. Также починят колодцы и заменят бордюрный камень.

«Это один из больших объектов. 22 тысячи квадратных метров дорожного плотна и 12 тысяч квадратных метров тротуаров, - говорит Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». - Затрудняют работу сложные операции по замене колодцев, дождеприёмных решёток, которых порядка 100 штук. И, соответственно, так как это одна из самых загруженных магистралей, то работы ведутся в стеснённых условиях. Ну, работу планируем завершить до 1 сентября. Но это при условии благоприятных погодных условий, чтобы не нарушать технологию укладки асфальтобетонного покрытия».

Улица Полярные Зори - важная транспортная артерия Мурманска, поэтому все работы проводятся не просто качественно, а под особым надзором специалистов и муниципальных депутатов. Асфальт здесь должен быть качественным. Перед приёмкой работ будут отобраны пробы асфальта. В лаборатории их изучат на предмет физико-химического состава, механических свойств и замерят толщину полотна.

Всего в этом году в Мурманске будут отремонтированы более 362 тысяч квадратных метров асфальта. Сейчас работы ведут на 57 городских объектах.