Эх, дороги! Снег и метель

Планируя поездки в область, автомобилистам стоит как минимум промониторить сайт «Мурманскавтодора», на котором публикуют актуальную информацию о перекрытии дорог из-за непогоды.

Чаще всего в нашем регионе заметает трассу, ведущую к Териберке и Туманному. А в это раз из-за метели закрывали участок дороги в районе п.Спутник в Печенгском районе. Спасать попавших в плен жителей и туристов приходится как водителям специальной снегоуборочной техники, так и сотрудникам МЧС, которые в таких районах несут дежурство.

Специалисты рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте. Если это невозможно, то при управлении транспортным средством необходимо соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия. В случае возникновения ДТП или угрозы жизни и здоровью людей, звонить на Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.