Эх, дороги, того и гляди…

Толи переменчивая погода и сложные дорожные условия, толи предстоящее весенние обострение заставляет мурманских водителей раз за разом нарушать правила дорожного движения. В этот раз в подборку «Арктик-ТВ» попали два случая.

На перекрестке проспекта Ленина и улицы Книповича водитель такси решил сэкономить время и перестроился из ряда в рад без включения поворотника. Нарушение незначительное, но, тем не менее, способное привести к серьёзной аварии.

А вот водитель огромной фуры захотел совершить невозможное и развернуться там, где это запрещено. Скорее всего, на такие действия его подтолкнуло банальное незнание подъездов к городу. Впрочем, выполнить маневр в силу габаритов транспортного средства, у него так и не получилось. Сделав несколько попыток и парализовав движение на пару минут, он дальше поехал по правилам в сторону Мурманска.