Эхо аварии на ЛЭП: члены нового регионального экспертного клуба обсудили последствия блэкаута

В Мурманской области по инициативе Фонда поддержки региональных инициатив «Арктическая перспектива» и Института социального маркетинга «Инсомар» создан экспертный клуб. Его первое заседание было посвящено злободневной теме «Мурманск. Блэкаут. Действия».

Причины и последствия январского блэкаута обсудили эксперты. За круглым столом собрались представители ресурсоснабжающих организаций, научного сообщества, регионального МЧС, сферы коммунального обслуживания и предпринимательства, а также юристы, общественники и журналисты.

Всё, о чём люди говорят на кухнях, эксперты впервые озвучили публично. Почему в первые часы ЧП сотрудники «Россети» не спешили говорить правду северянам о масштабах происшествия?

Вячеслав Городецкий, главный редактор сетевого издания «Арктический обозреватель»: «Это не авария, а технологическое нарушение. Потребителю наплевать, что у вас хоть инцидент, хоть авария, хоть что... Главное, нет света, а когда северяне пишут губернатору и мэру, что упали опоры, то «Россетям» пришлось говорить, что мы всё признаём».

В итоге оперативную информацию люди получали от губернатора. К региональной власти нет вопросов, так как насколько возможно было в данной ситуации они сработали на отлично: и пункты помощи, и создание оперштаба, и мобилизация общества.

Константин Котловский, председатель Мурманского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»: «У нас предприниматели пекли хлеб, заправляли транспорт. Садики не были подключены, то они предоставляли место для детей. Например, «Юность» готовила обеды для дома престарелых, на деньги бизнес-сообщества и опоры были куплены, продукты питания».

Блэкаут оставил ряд неразрешённых вопросов, поэтому предпринимательское сообщество поднимает вопросы компенсации понесённых убытков.

- Убытки есть. Можно сказать, что некоторым предпринимателем повезло, что это были выходные дни, производства не работали. Но и тут встаёт вопрос очень серьезный: «Как это всё возместить?

Общественники, представляющие коммунальную сферу, опасаются, что управляющие компании могут оказаться крайними в ситуации с прорывами на сетях, которые произошли из-за перепадов напряжения и экстренного отключения подачи услуг.

Денис Яковенко, директор СРО НП «Жилищное объединение Мурмана»: «У нас всё началось с Подольска, когда в Подмосковье замерзло 1000 домов. Хорошенечко, не так как у нас, героически. Сначала надо всех оштрафовать. Сейчас опять начнут говорить о том, что давайте ужесточим требования к управляющим компаниям, они же хуже всех у нас работали».

Вместо этого, по мнению экспертов, надо искать первопричину ЧП, думать над тем, как региону получить возможность влиять на федеральные компании. Ситуация, когда все решения принимаются в головном офисе без учёта региональной специфики, чревата повторением блэкаута.

Юрий Тимохин, учредитель и руководитель компании ООО «Техномарин»: «Надо с «Россестей Северо-Запада» спрашивать! Раз вы федеральная организация, у нас тут Арктический регион - потенциально опасный, нам надо, чтобы тут в туалете тепло было и электричество не вырубалось».

Максим Белов, сооснователь, директор по стратегическому развитию сети Арктических АЗС «Ивекта»: «Всем стало понятно, что у них нет ничего. Они не могли даже организовать связь с местом аварии в районе Серебрянской дорогой».

Необходимо пересмотреть принципы формирования инвестиционных программ и финансирование мониторинга состояния опор и сетей в Арктике, где аварии приводят к более тяжёлым последствиям.

Александр Челтыбашев, заведующий кафедрой строительства, энергетики и транспорта Мурманского арктического университета, к.п.н., доцент: «Проблема с опорами у «Россетей» не первая в этом году. Ломало новые опоры. В Москве никто обледенение не считает, ветровую нагрузку тоже».

По результатам работы экспертного стола будет подготовлен аналитический отчёт, который организаторы направят в правительство Мурманской области.

Заседания экспертного клуба будут проводиться регулярно, ожидается, что ближайшие из них будут посвящены процессам в сферах здравоохранения, образования и ЖКХ.