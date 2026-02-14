Эхо аварии на ЛЭП «Россетей», на зимней дороге в Териберку разгораются страсти, а депутат Артур Попов «дал» старт выборным баталиям – пёстрая неделя февраля

Компенсаций северянам не будет! В период ЧС в Мурманской области из-за аварии на линиях «Россетей» отключений света более двух суток не зафиксировано, сообщило Главное Управление МЧС по Мурманской области.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ»

Мурманские гиды жалуются на столпотворение по дороге в Териберку. Их возмущает поведение водителей, среди которых немало таксистов и так называемых «серых» гидов, которые отправляются на берег Баренцева моря без специальной подготовки. Они инициировали сбор подписей под обращением в правоохранительные органы.

Экс-глава Печенгского округа Андрей Кузнецов под домашним арестом. Уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по теплоснабжению расследуют военные следователи. Напомним, накануне стало известно об отставке Кузнецова. Кадровые перестановки вызвали вопросы у жителей округа, а сегодня Главное военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации сообщило подробности уголовного дела.

В Мурманской областной Думе стало на одного беспартийного депутата больше. Накануне стало известно об исключении из рядов коммунистической партии Артура Попова. Формально за неуплату взносов. Но как полагает опальный экс-член КПРФ, он пал жертвой интриг нынешнего секретаря обкома Юрия Ваталина, который избавляется от конкурентов накануне выборов в Мурманскую областную Думу. Но есть в этой истории и ещё одна подоплека – финансовая. О нечистых на руку партийных боссах мурманских коммунистов давно ходили нехорошие слухи. Сегодня Артур Попов, которого больше не связывает партийная клятва верности, подтвердил наши худшие опасения.

Компенсаций северянам не будет! В период ЧС в Мурманской области из-за аварии на линиях «Россетей» отключений света более двух суток не зафиксировано, сообщило Главное Управление МЧС по Мурманской области. Напомним, согласно методическим рекомендациям, одобренным протоколом правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, граждане могут рассчитывать на компенсации при прекращении электроснабжения более чем на двое суток подряд.

Продолжается расследование уголовного дела о халатности, которая привела к массовому отключению энергопотребителей в Мурманске и ЗАТО г. Североморск. Следствием установлено, что на линии электропередач имелись дефекты. Также следствием выявлено, что непосредственным техническим обслуживанием и ремонтом ЛЭП занимается служба, штат которой полностью не укомплектован. При том, что протяженность участка составляет более тысячи км. 22 января на борьбу с обледенением ЛЭП было направлены всего 6 человек. Устранение погодных последствий осуществлялось только механическим способом, технические средства не применялись. Следователям следственного комитета предстоит выяснить, как финансировались сетевой организацией ремонтные, восстановительные и аварийные работы. В компании изъята техническая документация. Продолжаются допросы руководства и сотрудников регионального филиала. В целях установления причин обрушения опор ЛЭП и проверки их технического состояния, следователями с участием специалистов, в том числе в области энергетики, выполнены осмотры места происшествия. Для установления технических причин обрушения опор назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Кроме того, проверяется наличие в региональном филиале аварийного запаса сил и средств, достаточных для восстановления нормальной работы ЛЭП.

В Мурманской области по инициативе Фонда поддержки региональных инициатив «Арктическая перспектива» и Института социального маркетинга «Инсомар» создан экспертный клуб. Его первое заседание было посвящено злободневной теме «Мурманск. Блэкаут. Действия».

Специалисты инновационной компании «Лаборатория будущего» проводят в Мурманской области уникальную операцию по очистке ЛЭП от гололёда и изморози. Губернатор Мурманской области опубликовал на своей странице в соцсети редкие кадры работы чудо-техники. Сейчас работы проходят в тестовом режиме, условия сложные, на некоторых участках связь глушится. Пока что обработано 4 км провода, на очистку каждого участка уходит примерно 4-5 минут. Если испытания пройдут успешно, то обслуживание ЛЭП станет гораздо эффективнее и безопаснее, заверил земляков Андрей Чибис.

В Мурманск прибыл первый российский ледокольный танкер-газовоз «Алексей Косыгин». Судно преодолело долгий путь из Большого Камня на Дальнем Востоке и по Северному морскому пути достигло Мурманска, где уже выгрузило первую партию топлива. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала на борту судна и узнала, кто управляет флагманом и каковы его особенности.

В России обитает более 44 миллионов воробьев! Таковы предварительные цифры всероссийской переписи этих птиц. Для сравнения, население нашей страны оценивается в 146 миллионов человек. Зачем учёные считают воробьев, корреспонденты «Арктик-ТВ» попросили рассказать мурманского орнитолога Алексея Ежова.

В Мурманской области работает много преданных своему делу врачей. И среди них есть те, для кого наш северный край стал вторым домом. В Международный день стоматолога корреспонденты «Арктик-ТВ» пришли на работу к специалисту, который дарит красивые улыбки жителям Заполярья.