Эхо далёкой войны: спасатели из Санкт-Петербурга помогут мурманским портовикам извлечь и уничтожить 500-килограммовую авиабомбу

Группа Невского спасательного центра МЧС России прибыла в Мурманск. Специалисты будут извлекать из грунта 500 килограммовую бомбу времён Великой Отечественной войны, которую строители обнаружили во время земляных работ в Мурманском морском торговом порту.

Специалисты МЧС на месте обнаружения бомбы провели рекогносцировку. Это было необходимо для принятия решение о времени и способах работ по её извлечению.

После авиабомба будет вывезена на полигон для дальнейшего уничтожения.

До этого росгвардейцы установили, что находка - фугасная авиационная бомба времён Великой Отечественной войны, содержащая взрывчатое вещество.