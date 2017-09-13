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День за днём с «Арктик-ТВ»13.09.17 19:30

Эхо о мошенничестве в салоне «Аладея» опять будоражит мурманчан

Какая женщина не хочет сохранить, а то и вернуть молодость и привлекательность своего тела? Да, наверное, каждая! Вот только известно это не только гражданам, но и умелым аферистам. В 2016 году на удочку таких мошенников попались более 120 мурманчанок, что обернулось для них сильнейшим ударом по кошельку и нервам. Общая сумма ущерба составила порядка двух миллионов рублей.

Косметический салон «Аладея» действовал по чётко спланированному плану. Клиенток приглашали на бесплатное обследование и процедуру, затем выносили вердикт: нужно срочно что-то делать и, разумеется, обойдётся это всё в круглую сумму. На протяжении всей рекламной презентации сотрудники салона, как бы невзначай, намекали о кредите. Даже получив отказ, всё равно находили лазейки и слабые места.

- На мою мать было оказано, как я понимаю, очень сильное психологическое давление, - рассказывает Михаил Майзлин, сын пострадавшей. – Сотрудники салона  предложили ей подписать ряд бумаг, мотивируя это тем, что это бланки  для отчётности, так как она всё-таки пришла, что-то получила бесплатно, а им необходимо отчитаться перед руководством. Поэтому  необходимо подписать бумаги…

Вот только «документы для отчётности» оказались предназначены вовсе не для начальства, а для банка. На пенсионерку оформили кредит, о котором её не оповестили. Кредиторы банка «Ренессанс» так же почему-то не отзвонились для подтверждения займа.

Сотрудники  «Аладеи» выдали пострадавшей два абонемента и сказали, что с нетерпением ждут следующей встречи. Посетив салон дважды, женщина заплатила по чекам около 12 тысяч за процедуры. После чего сочла подобное удовольствие очень дорогостоящим и приняла решение расторгнуть договор.

- Когда она позвонила и озвучила своё мнение, что она больше не будет приходить, ей сказали, что это невозможно сделать, - рассказывает Михаил Майзлин, сын пострадавшей. - Мама заподозрила неладное, позвонила мне. Я сказал, что «мне нужно посмотреть бумаги». По ним я понял, что на неё оформлен кредит.

Займ оказался огромным. Сумма превышала 72 тысячи рублей под 36% годовых! В общем счёте через полтора года женщина должна заплатить 95500 рублей. Для пожилого человека такая сумма, зачастую, непосильная ноша. Расторгать договор салон сначала отказался, пришлось привлекать специалистов Роспотребнадзора…

Шум вокруг «Аладеи»  утих на год. Однако, 2 августа 2017 года  на мобильный телефон женщины поступил звонок. Коллектор сообщил, что огромную задолженность нужно погасить, чем быстрее – тем лучше.

- Мы обратились в полицию города Мурманска, - рассказывает Михаил Майзлин, сын пострадавшей. – Как нам сказали, что  по территориальному признаку мы относимся к Октябрьскому отделу на улице Дзержинского. Мы рассказали и по поводу давления со стороны коллекторов, и о мошенническом действии со стороны ООО «Белое Золото». Маме потом пришёл ответ, что дело приобщено к уже имеющемуся уголовному делу, так как пострадавшими являются не только моя мама, а ещё порядка 120 мурманчан, которых салон обманул.

Последние свои абонементы косметический салон «Аладея», он же ООО «Белое Золото», продал 14 октября 2016 года, а уже на следующий день его двери закрылись навсегда. Как оказалось, что объявление о ремонте – тоже развод, как и много другое. Руководство центра просто напросто сбежало.  В полицию и прокуратуру посыпались многочисленные заявления, но возбудить уголовное дело удалось не сразу. Это произошло только в июле этого года.

- Для возбуждения уголовного дело необходимо наличие на момент возбуждения уголовного дела достаточных данных, свидетельствующих о признаках преступления, - поясняет Иван Монастырский, исполняющий обязанности заместителя прокурора Октябрьского округа города Мурманска. - Поэтому говорить о том, что уголовное дело было возбуждено именно сейчас, а не раньше, сложно, так как на момент возбуждения уголовного дела -  27 июля 2017 года - были установлены все необходимые обстоятельства.

Порядка 120 пострадавших, все истории как под копирку. Люди требуют одного – вернуть деньги и наказать обидчиков. За совершённое преступление злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Так же суд рассмотрит гражданские иски от потерпевших с требованием о компенсации. Но для начала необходимо задержать владельцев закрывшейся «Аладеи».

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