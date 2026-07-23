Екатерина Цыгановская и Альбина Щетинска: о форуме «Территория свободного развития»

Есть в Мурманске место, где идеи превращаются в реальные проекты, а случайные знакомства — в крепкую команду. Это «Территория свободного развития». И в этом году ей исполняется 10 лет

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Екатерина Цыгановская, специалист по работе с молодёжью, тот самый человек, который собирает смыслы и программу форума, Альбина Щетинская, специалист по связям с общественностью, голос и визуальный стиль «Молодёжи51», рассказывают всё о форуме Территория свободного развития»: кто он — участник ТСР-2026; обязательно ли быть активистом, чтобы принять участие в работе форума; что будет в программе юбилейного года; как форум помогает не выгорать, а наоборот — зажигаться. И главное, почему «Молодёжь51» — это и правда больше, чем учреждение.