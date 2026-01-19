Екатерина Деревянных: как правильно выходить из периода полярной ночи

Ежегодно в зимний период, когда Мурманская область погружается в полярную ночь, многие жители нашего региона испытывают сильный стресс. Но вот она закончилась, первые скромные лучи солнца начинают радовать мурманчан. И вроде бы, теперь мы должны легче вставать утром на работу, чувствовать прилив сил и энергии, но не тут-то было…