День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.09.25 12:00
Екатерина Деревянных: о формуле спокойствия
Готовы ли вы к реальной опасности? К ситуациям, когда жизнь и здоровье внезапно оказываются под угрозой: пожар, внезапное происшествие на дороге, вы оказались одни в незнакомой глуши, получили серьёзную травму вдали от помощи…
Паника в такие моменты - наш самый страшный враг. Как не поддаться ей? Как взять себя в руки и действовать рационально?
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Екатерина Деревянных, психолог отдела подготовки Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области, делится своим опытом и знаниями по ситуациям, которые, к сожалению, можгут коснуться любого из нас.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Женщины на рынке труда 2025: динамика и тенденции-PRO Валюту (16+)Рубль дешевеет перед заседанием Банка России по ключевой ставке и рисков введения новых антироссийских санкций-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Приход полярной ночи неизбежен, или Мурманчане и в темноте, и в обиде-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности