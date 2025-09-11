Екатерина Деревянных: о формуле спокойствия

Готовы ли вы к реальной опасности? К ситуациям, когда жизнь и здоровье внезапно оказываются под угрозой: пожар, внезапное происшествие на дороге, вы оказались одни в незнакомой глуши, получили серьёзную травму вдали от помощи…

Паника в такие моменты - наш самый страшный враг. Как не поддаться ей? Как взять себя в руки и действовать рационально?

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Екатерина Деревянных, психолог отдела подготовки Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области, делится своим опытом и знаниями по ситуациям, которые, к сожалению, можгут коснуться любого из нас.