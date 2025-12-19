Екатерина Ефремова: «Баллада о времени»

Недавно в Мурманской областной филармонии состоялась премьера концертной программы «Баллада о времени», посвящённая Владимиру Высоцкому

Это масштабный музыкально-поэтический проект, соединивший филармонический формат с мощью авторской песни.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Екатерина Ефремова, исполнитель и идейный вдохновитель программы «Баллада о времени», рассказывает о том, что творчество Высоцкого остаётся актуальным и сегодня, создавая собственное, вечно молодое время, отмечает, что для неё этот проект – это выражение «благодарности и любови» к поэту.