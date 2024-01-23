Екатерина Игнатьева, гид-экскурсовод: о теплоте и гостеприимстве Крайнего Севера – подводим итоги новогодних каникул

Закончились новогодние каникулы. Более 93 тысяч жителей и гостей Мурманской области отдохнули в регионе в праздничный период 2023-2024 года, что на 6% превышает аналогичный период прошлого года.

Что они успели посмотреть? Где селфились? В каком месте громче всего кричали: «Вау!»? О чём потом писали в отзывах и собирались ли вернуться снова к нам?

На эти и многие другие вопросы отвечает гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Екатерина Игнатьева, гид-экскурсовод.