Екатерина из «Первой» автошколы - сначала обуздала коня, а потом мощный трактор освоила

В преддверии Международного женского дня мы расскажем об удивительной женщине и её важной работе инструктора по вождению трактора.

Научиться водить трактор может каждый или каждая. Мою мысль лучше донесет моя новая знакомая Екатерина, которая не просто управляет этой тяжёлой техникой, но и учит этому других.

Екатерина Сидоренко преподаёт вождение транспорта категории «С» с 2017 года.

Екатерина Сидоренко, инструктор автошколы «Первая»: «Всё намного проще, чем кажется сначала. Многие по началу видят трактор, думают, что он же такой большой, им так сложно управлять. А когда уже садятся и пробуют, понимают, что всё не так страшно.

Оказалось и правда, не так сложно и страшно, как выглядит со стороны. Педаль газа справа, тормоз – слева. Там же два рычага: для переключения передач и для поворотов. Справа рычаги для управления стрелой и ковшом. В теории – просто, а на практике – ещё легче.

Вместе с Екатериной мы проехали по площадке и даже убрали снег. Под чутким руководством инструктора, большая и громкая техника становится подвластна даже самому «зелёному» водителю.

Инструктор Екатерина Сидоренко, хорошо знакома авто- и мотолюбителям Мурманска. На её курсах освоили азы вождения более двух тысяч человек. Екатерина преподает в мурманской автошколе с 2011 года. Но начинала свой путь, в качестве преподавателя, как ни странно, конного спорта.

Екатерина Сидоренко, инструктор автошколы «Первая»: «До автошколы у меня была верховая езда. Это, скорее всего, и сподвигло ко всему. Если ты можешь справиться с большим живым существом, то уж с бездушной техникой всё намного проще».

Сейчас Екатерина обучает тех, кому необходимо управлять трактором для работы: это и уборка снега, и ремонтные работы дорог и многое другое. Однако, в практике есть и ученики, которые получали особую категорию для личного удовольствия.

Екатерина Сидоренко, инструктор автошколы «Первая»: «Одна девочка пришла, у нее никакого водительского образования до этого не было. Трактор – это была её первая категория. Потом она пошла на «В» учиться».

Как признается инструктор, всё дело в эмоциях, которые получаешь во время управления тяжёлой техникой. Родители детей прекрасно знают, как сильно завораживает работа таких машин малышей. Некоторые люди сохраняют этот восторг и во взрослом возрасте.

После поездки и я убедилась, что испытать это чувство должен каждый. По словам инструктора, обучиться вождению трактора, машины, мотоцикла несложно, но мы уверены, что дело здесь ещё и в преподавателе.