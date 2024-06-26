Екатерина Крюкова: о юбилейном фестивале фольклора «Беломорье»

Межрегиональный фестиваль фольклора «Беломорье» пройдёт 6 и 7 июля в Кандалакше и в старинном поморском селе Умба. В этом году у мероприятия юбилей – 50 лет со дня его первого проведения.

Гостеприимный Терский берег вновь соберёт на своей земле творческие коллективы и мастеров народного творчества. Большой северный праздник встретит гостей в национальных поморских костюмах, накормит рыбником и квасом, на площади раскинутся торговые ряды, где представят свои работы народные мастера из разных городов России.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Екатерина Валерьевна Крюкова, заместитель директора по народному творчеству Государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова», подробно рассказывает о программе юбилейного фестиваля фольклора «Беломорье».