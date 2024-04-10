Екатерина Макарова: о Неделе подсчёта калорий, или Как избежать заболеваний эндокринной системы

С 8 по 14 апреля в России проходит Неделя подсчёта калорий. Почему так важно знать, сколько и чего надо употреблять? Какие болезни можно спрофилактировать, если внимательно следить за питанием?