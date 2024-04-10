День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.04.24 12:00
Екатерина Макарова: о Неделе подсчёта калорий, или Как избежать заболеваний эндокринной системы
С 8 по 14 апреля в России проходит Неделя подсчёта калорий. Почему так важно знать, сколько и чего надо употреблять? Какие болезни можно спрофилактировать, если внимательно следить за питанием?
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Екатерина Макарова, врач-эндокринолог Регионального эндокринологического центра Мурманской областной клинической больницы, отвечает на эти вопросы и даёт полезные для северян советы.
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