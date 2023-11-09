День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.11.23 12:00
Екатерина Нагорная и Галина Скибяк: о конкурсе красоты и талантов «Сияние Арктики»
5 ноября стартовал проект «Сияние Арктики». Это конкурс красоты и таланта для женщин и девушек от 18 лет.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Екатерина Нагорная и Галина Скибяк, организаторы популярного конкурса «Сияние Арктики», подробно расскажут о том, как он стартовал, кто из северянок решился в нём участвовать и что их ждёт впереди.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Как изменился уровень конкуренции за год по ключевым отраслям и сферам рынка труда Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-
Последние комментарии
Нине Кполовне Ткаченко
06.11.23 19:51
Нинуля,позвони мне 79309004739, пожалуйста. Твоя мурманская подруга Якушева Люба. Очень жду... *** РЕДАКЦИЯ не рекомендует читателям размещать свои личные данные на электронных площадках!
Комментарий к новости:Во время блокады Ленинграда Нине Карловне Ткаченко было 9 лет
Александра
03.11.23 09:41
Перевела малышу *** Спасибо огромное! Редакция.
Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
Комментарий к новости:«Человек в истории Севера»: в Мурманске проходят Феодоритовские чтения
-Скоро в эфире16:30«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Как изменился уровень конкуренции за год по ключевым отраслям и сферам рынка труда Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 27 копеек, евро теряет 3 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 4% увеличила выработку электроэнергии с начала 2023 года-PRO ЖКХ (18+)«Стрела-П»: коммунальщики Северного флота проводят мониторинг технического состояния зданий и сооружений-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Участники СВО могут получить земельные участки по льготной программе