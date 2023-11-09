Екатерина Нагорная и Галина Скибяк: о конкурсе красоты и талантов «Сияние Арктики»

5 ноября стартовал проект «Сияние Арктики». Это конкурс красоты и таланта для женщин и девушек от 18 лет.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Екатерина Нагорная и Галина Скибяк, организаторы популярного конкурса «Сияние Арктики», подробно расскажут о том, как он стартовал, кто из северянок решился в нём участвовать и что их ждёт впереди.