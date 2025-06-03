Екатерина Петрова: об участии и победе в конкурсе «Студент года»

В Мурманске завершили конкурс «Студент года». В нём участвовали 80 студентов вузов и сузов, подавших более 120 заявок.

Конкурс включал 14 испытаний, разделённых на три этапа. Участники создавали арт-объекты из материалов вторичной переработки, участвовали в фотоквесте по интересным местам Мурманска, демонстрировали таланты и делились опытом.

Абсолютным победителем стала сегодняшний гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Екатерина Петрова, студентка первого курса Мурманского арктического университета, которая делится своим опытом участия и успехом в престижном конкурсе «Студент года».