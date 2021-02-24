Екатерина Солоцинская отдохнула в Териберке и нашла к чему придраться на краю света

Экс-жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Президента России, Екатерина Солоцинская отдохнула в Териберке. На край света она приехала вместе с сыном Дэни.

Светская львица посетила Мурманскую область в морозные дни. Но суровая погода не помешала женщине прогуляться у северных вод. Оценив красоту нашей природы, гостья нашла, по её мнению, и минусы, которыми поделилась на своей странице в «Инстаграм». В шок путешественницу повергло то, что в заведении, где она с сыном планировала пообедать, их долго обслуживали. Не удалось попробовать гостям и морских деликатесов, так как рыбаки из-за морозов не смогли выйти на промысел.

Еще Екатерину Солоцинскую удивил тот факт, что в териберском заведении был один туалет для гостей. Впрочем, общую оценку о путешествии Екатерина не высказала.