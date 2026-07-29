Екатерина Сычева и Валерия Громова: о фестивале «РЫБАФЕСТ 2026»

Вы готовы узнать то, о чём молчат афиши? Мы позвали в студию команду «Регион медиа» — тех самых людей, которые придумали «РЫБАФЕСТ» и превратили его в яркое гастрономическое событие лета.