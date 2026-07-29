День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.07.26 12:00
Екатерина Сычева и Валерия Громова: о фестивале «РЫБАФЕСТ 2026»
Вы готовы узнать то, о чём молчат афиши? Мы позвали в студию команду «Регион медиа» — тех самых людей, которые придумали «РЫБАФЕСТ» и превратили его в яркое гастрономическое событие лета.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Екатерина Сычева и Валерия Громова, организаторы фестиваля, рассказывают о том, что в этом году площадка необычного мероприятия будет на новом месте, что нового ждать первым посетителям, планирующим идеальный семейный выходной.
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