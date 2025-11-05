Екатерина Тимофеева и Ирина Папина: виват, таланты!

31 октября в Детской школе искусств №1 Мурманска с большим успехом прошёл III Городской фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «Виват, таланты!», объединивший самых творческих и преданных искусству людей — преподавателей-музыкантов детских школ искусств.

Этот вечер стал настоящим праздником исполнительского мастерства, где царила магия живой музыки. В центре внимания оказались педагоги-исполнители, меняющие роль наставника на роль артиста.

Кроме того, Детская школа искусств №1 Мурманска представила инклюзивный проект на всероссийском конкурсе в Санкт-Петербурге.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Екатерина Тимофеева, заместитель директора по учебной и организационно-массовой работе Детской школе искусств №1 Мурманска, и Ирина Папина, методист по организационно-массовой работе, рассказывают о том, как бурлит творческая жизнь этой осенью в ДШИ.