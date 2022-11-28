Екатерина Тонкопий и Владислав Кликунов: о новогодних мероприятиях в «Научке»

Декабрь насыщен массой новогодних мероприятий в многочисленных учреждениях Мурманска и региона. Мурманская областная научная библиотека - не исключение. Какая программа ждёт детей и взрослых? Что подготовил планетарий для северян? Какие итоги уходящего года у «Научки»?