День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.11.22 12:00
Екатерина Тонкопий и Владислав Кликунов: о новогодних мероприятиях в «Научке»
Декабрь насыщен массой новогодних мероприятий в многочисленных учреждениях Мурманска и региона. Мурманская областная научная библиотека - не исключение. Какая программа ждёт детей и взрослых? Что подготовил планетарий для северян? Какие итоги уходящего года у «Научки»?
Об этом и не только идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с Екатериной Тонкопий, заместителем директора по развитию Мурманской областной научной библиотеки, и Владиславом Кликуновым, специалистом отдела информационного обслуживания Мурманской областной научной библиотеки.
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